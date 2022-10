Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Tankstelle in Holzweiler ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Foto: Shutterstpck/Angela Rohde

Erkelenz/Hückelhoven In der Nacht zu Freitag drangen Täter in die Tankstelle ein, wurden dabei aber gesehen. In Rath-Anhoven haben Unbekannte derweil drei Autos aufgebrochen.

Tankstelle in Holzweiler aufgebrochen Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in die Tankstelle in Holzweiler eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, schlugen die Täter gegen 3 Uhr eine Scheibe ein und erbeuteten aus dem Innenraum Zigaretten in unbekannter Menge. Zeugen geben an, zwei Täter gesehen zu haben, die den Verkaufsraum mit zwei Säcken verlassen haben. In einem Auto wartete ein Fahrer, die Täter flüchteten in Richtung Keyenberg. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Diese können sich unter 02452 9200 melden oder Hinweise im Internet auf polizei.nrw geben.

Diebe brechen Autos auf In Rath-Anhoven haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag drei Fahrzeuge geknackt. Aus Autos, die am Rheinweg und am Gaskessel standen, erbeuteten die Täter eine Kamera, Schleifsegmente und einen Laptop. Bei einem weiteren Auto auf der Enzianstraße gingen sie nach ersten Erkenntnissen leer aus. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt. Wie die Täter in die Autos gelangten, ist noch unklar.

(RP)