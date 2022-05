Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Täter brechen in Gerderather Schule ein

Die Peter Härtling Schule in Gerderath (Archivfoto). Foto: Uwe Heldens

Erkelenzer Land Unbekannte haben in der Grundschule mit einem Feuerlöscher randaliert. In Erkelenz wurde ein betrunkener Fahrer gestoppt, in Doveren ein Wohnwagen gestohlen.

Einbruch in Grundschule Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in die Gerderather Peter Härtling Schule eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Täter den Glaseinsatz einer Tür ein und entleerten im Untergeschoss einen Feuerlöscher. Ob sie etwas gestohlen haben, ist noch unklar.

Geld aus Auto gestohlen Ebenfalls in Gerderath haben Diebe am Montagnachmittag die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen, das auf der Schulstraße parkte. Aus dem Innenraum erbeuteten sie eine Ledermappe mit Bargeld.

Betrunkener Fahrer gestoppt Bei einer Verkehrskontrolle hat die Polizei einen Fahrer auf der L19 bei Erkelenz gestoppt, der offenbar unter dem Einfluss von Alkohol unterwegs war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt sowie der Führerschein sichergestellt. Auf den Mann wartet nun eine Anzeige. Auf der H.-J.-Gormanns-Straße fanden die Beamten zudem bei einer kontrollierten Person Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt, auch hier gab es eine Anzeige.

Kupferkabel erbeutet Am Wochenende sind Unbekannte auf ein Baustellengelände an der Jülicher Straße in Hückelhoven gelangt. Dort nahmen sie ein etwa vier Meter langes Kupferkabel einer Siloanlage mit.

Wohnwagen geklaut In Doveren ist am frühen Samstagmorgen ein Wohnwagen der Marke Fendt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das Gefährt unter einem Carport an einem Haus auf der Straße In den Brüchen. Der Tatzeitpunkt war gegen 4 Uhr. Der Wohnwagen war mit Heinsberger Kennzeichen (HS) ausgestattet.

(RP)