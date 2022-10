Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Seniorin wehrt Räuber ab – und wird verletzt

Die Polizei fahndet nach dem Räuber. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenz Ein junger Mann hatte es am Reinhold-Klügel-Hof auf eine Handtasche abgesehen. Außerdem: Ein Motorradfahrer stößt mit einem Reh zusammen und eine betrunkene BMW-Fahrerin wird von der Polizei gestoppt.

Seniorin bei Handtaschenraub verletzt Ein Unbekannter hat am Samstagabend gegen 18.30 Uhr versucht, eine 81-Jährige am Reinhold-Klügel-Hof in Erkelenz auszurauben. Wie die Polizei mitteilte, näherte sich der Täter der Frau von hinten und griff nach der Tasche. Die Seniorin hielt die Tasche allerdings fest, woraufhin der Mann flüchtete. Die Frau wurde im Gerangel allerdings verletzt und musste im Krankenhaus versorgt werden. Bei dem Täter soll es sich um einen jungen Mann handeln, der 1,70 Meter oder auch etwas größer ist, eine schlanke Statur und schwarzes Haar hatte. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Jogginganzug. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt In der Nacht zu Sonntag ist ein 31 Jahre alter Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Reh schwer gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Erkelenzer um 1.53 Uhr mit seiner Honda-Maschine von Altmyhl in Richtung Gerderath, als das Tier auf der L46 über die Straße lief. Der Mann stürzte und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Das Reh überlebte den Unfall nicht.

Polizei stellt betrunkene Unfallflüchtige Einer Polizeistreife ist in der Nacht zu Samstag gegen 1 Uhr auf der Wilhelmstraße in Erkelenz ein unfallbeschädigter BMW aufgefallen, an dessen Steuer eine offenbar unter Alkoholeinfluss stehende 26-Jährige saß. Wie eine weitere Polizeistreife feststellte, beschädigte die Erkelenzerin zuvor ein parkendes Auto auf der Aachener Straße. Die Beamten veranlassten eine Blutprobe, das Verkehrskommissariat ermittelt.