Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Golkrather Seniorin schlägt Betrüger in die Flucht

Die Polizei stoppte über Pfingsten auch zwei betrunkene Verkehrsteilnehmer. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Mit ihrem Plan, eine Frau in Golkrath abzuzocken, sind zwei angebliche Elektriker gescheitert. In Hückelhoven wurde derweil in das Hotel im Park eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Falsche Handwerker flüchten Eine Golkrather Seniorin hat am Freitag zwei Betrüger des Hauses verwiesen, die sie unter falschem Vorwand abzocken wollten. Wie die Polizei berichtete, klingelten die Männer am Nachmittag bei der Frau und gaben sich als Elektriker aus, die einen „Stopper“ am Stromkasten des Hauses einbauen müssten, da dieser zu schnell laufe. Einer der Männer forderte die Frau auf, in die Küche im Erdgeschoss zu gehen und den Herd einzuschalten. Als sie dies tat, bemerkte die alte Dame, dass die Männer sich im Wohnzimmer befanden und sprach sie auf ihr Verhalten an. Daraufhin zeigten ihr die Männer eine Wasserpfütze auf dem Boden und auf einem Schrank. Dann verlangten sie eine hohe Summe Bargeld für die „Reparatur“ des Stromkastens. Die Seniorin weigerte sich und verwies die Männer des Hauses. Diese flüchteten mit einem brauen Auto in Richtung Hauptstraße. Anschließend erstattete die Frau Anzeige. Gestohlen wurde wohl nichts.

Einbruch in Hotel Zwischen Freitag und Samstag sind Diebe in das Hotel im Park in Hückelhoven eingebrochen. Sie erbeuteten zwei Pedelecs, eine Spielekonsole sowie eine VR-Brille mit passender Kamera.