Blaulichtticker im Erkelenzer Land Senior schlägt Betrüger in die Flucht

Bei Kontrollen hat die Polizei am vergangenen Wochenende mehrere Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die unter Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol unterwegs waren. Alkohol war bei Fahrern auf der B 57 in Erkelenz und auf dem Forster Weg in Wassenberg im Spiel, in Ratheim auf der Millicher Straße hatte eine Person sogar Alkohol und Drogen im Blut. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, die Weiterfahrten untersagt und Anzeigen gegen sie gefertigt.