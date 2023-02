Blaulichtticker im Erkelenzer Land Polizei stoppt an Karneval berauschte Fahrer

Berauschte Fahrer über Karneval Der Polizei sind über die vergangenen Karnevalstage zahlreiche Fahrer ins Netz gegangen, die unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen am Steuer waren. Wie die Polizei mitteilte, wurde in Granterath eine Person angehalten, die sowohl Betäubungsmittel als auch Alkohol im Blut hatte. Auf dem Grenzlandring in Wegberg wurde ein betrunkener Fahrer gestoppt, auf dem Gelderner Weg hatte jemand ebenfalls Alkohol und Drogen im Blut. In Kleingladbach gab es eine weitere betrunkene Person, in Heinsberg zwei Fahrer unter Drogen. Den Betroffenen wurden Blutproben entnommen, sie durften nicht weiterfahren und mussten ihre müssen mit Anzeigen rechnen. Am Himmerich, in Erkelenz, Gerderhahn sowie in Ratheim fanden die Beamten zudem bei kontrollierten Personen Drogen, die sichergestellt wurden. Zudem waren in Schwanenberg und im Selfkant Fahrer ohne Führerschein unterwegs.