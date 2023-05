Blaulichtticker im Erkelenzer Land Motorrad und Mofa in Hückelhoven gestohlen

Gestohlener Roller brennt In Heinsberg sind am Samstagmorgen um 7.10 Uhr zwei Täter dabei beobachtet worden, wie sie am Busbahnhof einen Roller gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilt, setzten die beiden Männer den Roller kurz darauf auf einem nahegelegenen Parkplatz in Brand. Die Kriminalpolizei stellte den ausgebrannten Roller sicher, sammelte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.