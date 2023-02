Blaulichtticker im Erkelenzer Land Mann soll gefesselt und geschlagen worden sein

Mann gefesselt und geschlagen Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, soll in der vergangenen Woche ein Mann von mehreren Männern in ein Auto gezerrt und geschlagen worden sein. Demnach sei der 27-Jährige am Donnerstag, 2. Februar, in Geilenkirchen aus einem Bus gstiegen sein. Unbekannte hätten ihm, so die Schilderungen des Opfers, einen Stoffsack über den Kopf gezogen und dann in ein Auto gezerrt. Dort sei der Mann gefesselt, bedroht und geschlagen worden, anschließend an einem Kreisverkehr bei Beggendorf wieder aus dem Wagen geworfen worden. Der Mann suchte einen Arzt auf und erstattete Anzeige. Er gab an, dass die Männer mit ausländischem Akzent gesprochen hätten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter 02452 9200 entgegen.