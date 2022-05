Blaulichtticker im Erkelenzer Land​: Kreishanderwerkschaft warnt vor Betrügern​

Erkelenzer Land Mit angeblichen Beratungsgesprächen sollen Betrüger verstärkt Senioren anrufen. In Hückelhoven und Wegberg wurden derweil gleich mehrere Zweiräder gestohlen.

Falsche Handwerker unterwegs Vor einer neuen Betrugsmasche warnt die Heinsberger Kreishandwerkerschaft. Nach Angaben des Verbands erreichen ihn in den vergangenen Tagen verstärkt Anrufe von älteren Menschen, die angeben, von angeblichen Beratern der Handwerkerschaft angerufen worden zu sein. Dabei soll es sich um Betrüger handeln. Demnach sollen die dubiosen Anrufer einen Termin zur Ermittlung des „energetischen Werts des Hauses“ vereinbaren. Der Verband stellt klar: „Die Kreishandwerkerschaft führt definitiv keine energetische Beratung durch und hat hierfür auch keine Firma beauftragt.“ Nach Angeben der Handwerker soll es sich um eine Telefonnummer mit der Vorwahl 02401 (Baesweiler) handeln.

Motorroller gestohlen Unbekannte haben in Doveren in der Nacht zu Donnerstag einen Motorroller der Marke Peugeot gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand das Gefährt bis zur Tat vor einem Haus an der Holzapfelstraße. Der Tatzeitraum lag zwischen 20.30 und 8.50 Uhr.