Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Gestohlener Sprinter in Niederladen wiedergefunden

Hückelhoven Noch nachdem der Fahrer bemerkt hatte, dass mit seinem Auto etwas nicht stimmt, stahlen es die Täter in Hückelhoven. Diebstähle gab es auch in Baal und Doveren.

Gestohlenes Sprinterfahrzeug in den Niederlanden gefunden Am frühen Dienstagmorgen, 3. Mai, stellte ein Mann gegen 5.30 Uhr fest, dass unbekannte Täter in das von ihm genutzte Firmenfahrzeug, einen Mercedes Sprinter, eingedrungen waren und das Zündschloss nicht mehr vorhanden war. Der Wagen war auf der Brassertstraße in Hückelhoven geparkt. Außerdem waren Manipulationen unterhalb des Lenkrads vorgenommen worden. Nachdem er wieder ins Haus gegangen war, um die Polizei zu verständigen und kurze Zeit später zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Sprinter gestohlen worden war. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen fanden die Ermittler das Fahrzeug schließlich in den Niederlanden wieder auf und stellte es sicher, wie die Polizei mitteilt.