Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Frau wird per Handy von angeblicher Tochter betrogen

Die Polizei erwischte einen betrunkenen Autofahrer an einer Tankstelle. Foto: dpa/Patrick Seeger

Erkelenzer Land Per Textnachricht hat ein Betrüger Geld von einer 68-Jährigen erbeutet. In Hückelhoven wurde ein betrunkener Autofahrer gestoppt, in Wassenberg versuchten junge Männer, einen Zigarettenautomaten zu knacken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Betrunkener fährt an Tankstelle vor Ein offensichtlich alkoholisierter Fahrer ist in der Nacht zu Donnerstag um 2.30 Uhr mit seinem Peugeot auf das Tankstellengelände an der Jülicher Straße in Hückelhoven gefahren. Der Mitarbeiter rief die Polizei, die bei dem 23-Jährigen „deutlichen Alkoholkonsum“ nachwies. Auf ihn wartetet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

Versuchter Automaten-Aufbruch Vier junge Männer haben in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.35 Uhr versucht, einen Zigarettenautomaten in Wassenberg-Rosenthal aufzubrechen. Zeugen beobachteten die Männer bei dem Versuch, die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Birgelen. Die Kripo sicherte Spuren am Automaten.

Betrug per Textnachricht Eine 68-jährige Erkelenzerin ist am Dienstag per Handy betrogen worden. Sie erhielt eine Textnachricht, die angeblich von ihrer Tochter stammte. Es hieß, dass sie dringend Geld überweisen müsse und ihr Handy defekt sei. Sie bat darum, dass ihre „Mutter“ dies für sie übernehmen solle. Die hilfsbereite Erkelenzerin überwies das Geld und musste anschließend feststellen, dass sie einem Betrug zum Opfer gefallen war.