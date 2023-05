Blaulichtticker im Erkelenzer Land Frau bemerkt Dieb in ihrer Wohnung

Am Freitagnachmittag hat eine Frau an der Rödgener Straße in Wegberg-Rödgen einen Einbrecher in ihrer Wohnung erwischt. Gegen 15 Uhr bemerkte sie den unbekannten Mann in ihrer Küche, der Zeitungen in der Hand hielt. Sie verwies den Mann aus ihrer Wohnung, stellte danach allerdings fest, dass in ihrer Geldbörse, die sich in ihrer Handtasche befand, Geld fehlte. Der Dieb war dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart.