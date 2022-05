Blaulichtticker im Erkelenzer Land : Unbekannte brechen in Baal in Tankstelle ein

Unbekannte brechen in Baal in Tankstelle ein

In Baal brachen unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude ein. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hückelhoven In der Nacht zu Mittwoch gelang es unbekannten Tätern, aus dem Tankstellengebäude zahlreiche Zigarettenschachteln. Die Flucht führte vermutlich in Richtung Erkelenz. Die Polizei sucht Zeugen.

Einbruch in Tankstellengebäude Vier bisher unbekannte Täter fuhren am Mittwoch, 18. Mai, gegen 2.30 Uhr, mit einem Auto an die Shell-Tankstelle an der Krefelder Straße in Baal. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich ein Täter mit einem Gullydeckel der Eingangstür des Gebäudes und warf diese ein. Trotz ausgelöstem Alarm suchten die Täter zielstrebig den Kassenbereich ab und entwendeten zahlreiche Zigarettenschachteln. Sie flüchteten vermutlich in Richtung Erkelenz. Videoaufzeichnungen der Tat werden derzeit ausgewertet. Es handelte sich vermutlich um vier männliche Täter. Zwei von ihnen trugen helle Kapuzenpullover, die anderen beiden dunkle Kapuzenpullover. Bei dem Fahrzeug, mit dem die Täter unterwegs waren, handelte es sich offenbar um einen grauen Passat Kombi älteren Baujahrs und ohne Kennzeichen. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.