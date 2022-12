Blaulichtticker im Erkelenzer Land Betrüger schlagen schon wieder zu

Falscher Handwerker erneut unterwegs Fast täglich berichtet die Polizei derzeit von Fällen, in denen Betrüger vornehmlich bei Senioren klingeln, sich als Handwerker ausgeben und im Haus der Opfer dann Schmuck und Geld erbeuten. So war es auch am Mittwochvormittag in Dremmen, wo ein falscher Handwerker zuschlug. Er gab sich bei einer älteren Frau als Straßenbauarbeiter aus, der das Wasser abstellen müsse. Die Frau ließ ihn ein, woraufhin der Täter die Frau bat, die Toilettenspülung zu betätigen. In dieser Zeit begab sich der Täter ins Obergeschoss und verließ dann das Haus. Die Frau wurde misstrauisch, rief die Polizei und stellte fest, dass Schmuck und Uhren fehlten. Laut Beschreibung war der Mann etwa 1,75 Meter groß, 30 Jahre alt und von schlanker Statur. Er trug ein blaues Oberteil sowie eine blaue Hose mit Strick an den Knien, wirkte westeuropäisch und hatte braune Haare. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02452 9200.