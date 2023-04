Blaulichtticker im Erkelenzer Land Auto und Wohnwagen gestohlen

Auf der B 221 bei Schafhausen sind am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr bei einem Unfall zwei junge Männer schwer verletzt worden, ihr Auto stand zudem in Flammen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Auto vom Beschleunigungsstreifen auf der Geilenkirchener Straße auf die B 221, dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto, in dem ein 19-Jähriger und ein 21-Jähriger saßen. Beide konnten sich aus dem Auto befreien, mussten aber mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.