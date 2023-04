Blaulichtticker im Erkelenzer Land Alkoholdiebe werden aggressiv

Ein versuchter Alkoholdiebstahl ist für zwei Männer in Wegberg am Samstag nach hinten losgegangen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die zwei Männer gegen 15.40 Uhr einen Supermarkt. Einer der beiden stecke eine Spirituosenflasche in seinen Rucksack, wurde dabei aber von einem Mitarbeiter beobachtet. Als der Mann ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich ging, stellte der Mitarbeiter den Mann zur Rede. Dieser ballte die Faust und schlug in Richtung des Mitarbeiters. Der konnte ausweichen und den Täter gemeinsam mit einem weiteren Mitarbeiter festhalten, bis die Polizei eintraf. Der zweite Mann befand sich noch im Markt, er hatte ebenfalls eine Flasche Hochprozentiges in seinem Hosenbein versteckt. Zudem stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.