Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Erkelenzer Land Auf der Bundesstraße 56 hat sich am Donnerstagabend ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Ein Motorradfahrer starb, ein Pkw-Fahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Motorradfahrer tödlich verletzt Am Donnerstag kam es um 21.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer tödlich und ein Pkw-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurden. Ein 59-Jähriger befuhr laut Polizei mit seinem Pkw die K 4 aus Straeten in Richtung B 56 und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Heinsberg abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 33-jähriger Mann mit seinem Motorrad die B 56 in Richtung Geilenkirchen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und wurde lebensgefährlich verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.