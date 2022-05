Aus dem Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Anwohner ertappen Täter auf frischer Tat

Anwohner überraschten Täter, die in Holtum einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Mit einem Mountainbike ergriff ein Unbekannter die Flucht, nachdem er in Baal aus einen Fahrzeug Sporttaschen und einen Rucksack gestohlen hatte. In Holtum überraschten Anwohner Täter, die einen Zigarettenautomaten aufgebrochen hatten.

Dieb stiehlt Sporttaschen und Rucksack Ein Unbekannter betrat am Donnerstag, 5. Mai, gegen 2 Uhr ein Grundstück an der Keplerstraße in Baal, öffnete ein Fahrzeug und durchsuchte es nach Wertgegenständen. Aus dem Kofferraum stahl der Dieb nach Angaben der Kreispolizeibehörde Heinsberg zwei Sporttaschen und einen Rucksack mit Inhalt. Auf Videoaufzeichnungen war zu erkennen, dass der Mann auf einem Mountainbike flüchtete. Er war von hagerer bis schlanker Statur und mit einer hellen Jogginghose sowie einem Kapuzenpullover bekleidet. Außerdem führte er einen hellen Rucksack mit schwarzen Riemen mit sich und trug Turnschuhe mit Reflektoren.

Anwohner überraschen Täter bei Zigarettenautomatenaufbruch Am Freitag, 6. Mai, wurden Anwohner der Marienstraße in Holtum gegen 2.40 Uhr durch verdächtige Geräusche auf zwei Unbekannte aufmerksam, die sie beim Aufbruch eines Zigarettenautomaten überraschten. Die Täter flüchteten zu Fuß über die Marktstraße in unbekannte Richtung. Beide Männer waren laut Polizeibericht Anfang bis Mitte 20. Sie hatten eine schlanke Statur und trugen Kapuzenoberbekleidung. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Zigarettenpackungen in unbekannter Stückzahl. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 02452 9200 melden können.