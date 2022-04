Blaulichtticker für das Erkelenzer Land : Polizei im Sondereinsatz

Erkelenzer Land Die Kreispolizeibehörde Heinsberg sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in Wassenberg versucht hatten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Daneben fanden kreisweit Kontrollen statt, um die Sicherheit im öffentlichen Raum zu stärken.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten verh indert Am Dienstag, 12. April, hörten Anwohner an der Graf-Gerhard-Straße in Wassenberg gegen 2.50 Uhr verdächtige Geräusche. Sie sahen drei Personen, die versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Als sie die Täter ansprachen, liefen diese in Richtung der Straße Am Gasthausbach davon. Einer der Täter war etwa 1,85 Meter groß, schlank und trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Fell am Rand der Kapuze. Der zweite Täter war sehr groß, schlank und trug einen roten Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose. Der Dritte war 17 bis 19 Jahre alt, dunkel gekleidet, hatte dunkles gewelltes Haar und trug eine schwarze Brille. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 02452 9200.

Polizei kontrolliert an Bahnhöfen und in Parks Am Freitag, 8. April, führte die Kreispolizei, zwischen 19 Uhr und 3 Uhr, einen Sondereinsatz durch. Das Ziel dieses Einsatzes war es, polizeiliche Präsenz zu zeigen und das Sicherheitsgefühl der Bürger zu erhöhen. An bekannten Treffpunkten wie Schulzentren, Bahnhöfen, Parks und Parkhäusern kontrollierten die Polizisten kreisweit Personen und Fahrzeuge. Dabei waren sie in ziviler Kleidung sowie in Uniform unterwegs. In Erkelenz überprüften die Beamten den Fahrer eines Motorrollers, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gegen ihn gefertigt. In Wassenberg am ZOB trafen die Beamten gegen 23 Uhr eine größere Personengruppe an. Sie kontrollierten die Personalien und sprachen allen einen Platzverweis aus. Da eine Person diesem nicht nachkommen wollte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen.