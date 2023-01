Blaulichtticker im Erkelenzer Land Polizei warnt vor Schockanrufern

Polizei warnt vor Schockanrufern Aktuell werden der Polizei wieder vermehrt sogenannte „Schockanrufe“ gemeldet. Erst kürzlich kam es zu einem Betrugsfall, bei dem eine 75-Jährige nach einem solchen Anruf Unbekannten wertvollen Schmuck ausgehändigt hatte. Das Ziel lautet, unter einem Vorwand an Geld oder Schmuck zu kommen. Dafür konfrontieren die Betrüger ihre Opfer mit erfundenen Geschichten. Die zumeist älteren Menschen werden dazu psychisch stark unter Druck gesetzt. Betrügereien am Telefon beschäftigen die Polizei mittlerweile nahezu täglich. In anderen Fällen sind es die falschen Enkel, die dringend Geld benötigen oder falsche Polizisten, die den wertvollen Schmuck in Verwahrung nehmen wollen, da es angebliche Hinweise auf einen bevorstehenden Diebstahl gibt.