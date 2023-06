Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land Erneut in Grundschule eingebrochen

Versuchter Einbruch in Gerderather Grundschule Unbekannte Einbrecher versuchten zwischen vergangener Woche Freitag, 26. Mai, 17 Uhr, und Mittwoch, 31. Mai, 9 Uhr, in eine Schule an der Sankt-James-Straße in Gerderath einzudringen. Dies gelang ihnen nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. Ob die Tat in Zusammenhang mit zwei weiteren Einbrüchen in Kindertagesstätten in Gerderath, die ebenfalls im genannten Zeitraum stattfanden, steht, klärt nun die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen leitet. Auch in Kückhoven und Houverath brachen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen ein.