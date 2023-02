Blaulichtticker im Erkelenzer Land Einbrecher in Gerderather Supermarkt

Einbruch in Supermarkt Unbekannte sind in der Nacht zu Montag in einen Supermarkt in Gerderath eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die beiden Täter gegen 3.20 Uhr in das Gebäude ein und erbeuteten Tabakwaren. Diese verstauten sie in einer großen Tragetasche und flüchteten durch eine schmale Gasse hinter dem Markt in unbekannte Richtung. Ein Zeuge beobachtete die Täter. Seiner Aussage nach waren sie beide etwa 1,70 Meter groß, schlank und trugen Kapuzenpullover. Zeugen werden gebeten, sich unter 02452 9200 zu melden. Hinweise können auch im Internet unter polizei.nrw gegeben werden.