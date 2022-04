Blaulicht-Ticker im Erkelenzer Land : Ladendieb verletzt Netto-Mitarbeiterin

Unter anderem wurden ein Handy und eine Geldbörse gestohlen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Erkelenzer Land Von verschiedenen Diebstählen berichtet die Polizei im Erkelenzer Land am vergangenen Wochenende. In Erkelenz wurde dabei auch eine Frau verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ladendieb verletzt Mitarbeiterin Am Freitag, 1. April, hat ein unbekannter Ladendieb gegen 19.40 Uhr bei seiner Flucht die Mitarbeiterin des Netto-Marktes in der Atelierstraße in Erkelenz verletzt. Der Mann wurde nach einem Diebstahl vor dem Geschäft von einer Mitarbeiterin angesprochen, so die Polizei. Als der Täter mit dem Diebesgut im Rucksack flüchten wollte, fasste die Angestellte die Schlaufe des Rucksacks und versuchte so, die Flucht zu verhindern. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, bei der die Frau am Handgelenk leicht verletzt wurde. Der Dieb ließ den Rucksack zurück und flüchtete über den Heinrich-Jansen-Weg in Richtung Innenstadt. Er ist 30 bis 35 Jahre alt und 1,90 bis 1,95 Meter groß. Er hatte hellblonde, kurze Haare und trug eine dunkelblaue Jacke und eine blaue Arbeitshose. Hinweise unter Telefon 02452 9200.

Mann stiehlt Geldbörse aus Handtasche Am Samstag, 2. April, besuchte eine 77-jährige Frau einen Verbrauchermarkt in der Antwerpener Straße in Erkelenz. Als sie gegen 11.10 Uhr den Markt verließ und zu ihrem Auto ging, näherte sich ein unbekannter Mann. Er griff in die Tasche der Seniorin, die sie um ihre Schulter hängend trug, und stahl eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Er entfernte sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Er war laut Beschreibung etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, trug eine rote Jacke. Hinweise unter Telefon 02452 9200.

Trickdiebe entwenden Handy Eine Frau aus Erkelenz besuchte am Samstag, 2. April, ein Bistro in der Haagstraße in Hückelhoven. Gegen 21.10 Uhr betraten zwei männliche Unbekannte die Lokalität. Einer der Männer setzte sich zu der 21-Jährigen an den Tisch, während der andere eine Angestellte des Lokals in ein Gespräch verwickelte. Der Mann, der sich mit an den Tisch setzte, legte einen Zettel auf das offen sichtbare Handy der Frau. Er lenkte sie in einem Gespräch ab, indem er vorgab, etwas verkaufen zu wollen. Als die Frau ablehnte, verließen die Unbekannten das Bistro. Kurz danach stellte die Frau den Diebstahl ihres Handys fest. Die Tatverdächtigen hatten beide ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Der Täter, der die Angestellte ablenkte, war 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß und stämmig. Er hatte einen Vollbart, dunkle lockige Haare und trug eine dunkle Jacke, blaue Jeans und eine weiße Maske. Hinweise: Telefon 02452 9200.