Katholische Kirche im Kreis Heinsberg Bistum Aachen setzt liberalere Kirchendienst-Ordnung um

„Als Kirche akzeptieren wir veränderte Bedingungen unserer pluralen Gesellschaft. Die Zeiten sind endgültig passé, in denen der Dienstgeber für sich in Anspruch nehmen konnte, die private Lebensführung der Mitarbeitenden beurteilen zu wollen“, wird Generalvikar Andreas Frick in einer Mitteilung zitiert. „Explizit wie nie zuvor“ werde Vielfalt fortan in kirchlichen Einrichtungen als Bereicherung anerkannt. Die katholische Identität dokumentiere sich in den Leitbildern, einer positiven Grundhaltung und Offenheit gegenüber der Botschaft des Evangeliums und einem christlichen Charakter der verschiedenen kirchlichen Einrichtungen, die von allen in der Dienstgemeinschaft in ihren Kompetenzen mitgetragen werde.