Ärger im Bistum Aachen Katholiken beschweren sich beim Papst

Wie die „Aachener Zeitung“ berichtet, bitten in dem ersten Brief 36 Mitglieder von Gemeindeleitungen und -räten, Kirchenvorständen, Pastoral- und Katholikenräten sowie Priester und Religionslehrerinnen den Papst, der Umstrukturierung entgegenzuwirken, die durch die Einrichtung der „Pastoralen Räume“ in diesem Jahr beginnt. Ein zweiter Brief wurde von 13 Kirchenvorstandsmitgliedern aus den Städten bzw. Regionen des Bistums – darunter auch Unterzeichner aus der Region Heinsberg – nach Rom geschickt.