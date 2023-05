Bilanz im Kreis Heinsberg Mehr Peer-Beratungen bei der Kokobe

Die Beratungszeiten im Erkelenzer Land: Stadtverwaltung Erkelenz: Raum 104 an jedem zweiten Dienstag im Monat (außer in den Ferien) von 14 bis 15 Uhr. WfB-Betrieb 4 auf der Brüsseler Allee in Erkelenz: an jedem zweiten Mittwoch im Monat von 14.30 bis 15.30 Uhr. Rathaus Wegberg: Raum 413 an jedem zweiten Donnerstag im Monat nach Voranmeldung von 13.30 bis 14.30 Uhr.