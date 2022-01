Mehrkosten an allen Fronten : Kreis Heinsberg rechnet mit Neun-Millionen-Defizit

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg rechnet für 2021 mit einem Gesamtdefizit von neun Millionen Euro, großteils verursacht durch die Pandemie. Allein für Schnelltests gab der Kreis 1,5 Millionen Euro aus.

Die finanzielle Lage des Kreises Heinsberg wird durch die Corona-Pandemie merklich beeinflusst. Auch wenn Kreiskämmerer Daniel Goertz bei der Sitzung des Finanzausschusses im Kreishaus bei seinem Bericht über die Entwicklung der Haushaltslage im letzten Jahr betonte, dass die Zahlen zum Teil auf Prognosen beruhen und sich noch ändern könnten, bleibt allem Anschein nach ein Minus in der Kasse. Ursprünglich sah das Etat ein Fehlbetrag von rund 4,5 Millionen Euro vor, der durch einen Zugriff auf die Ausgleichsrücklage gedeckt werden sollte. Jetzt geht der Trend dahin, dass das Defizit um rund 1,2 Millionen Euro steigen wird, so dass 5,2 Millionen Euro ausgeglichen werden müssen. Nicht eingerechnet sind hierbei coronabedingte Belastungen in Höhe von 3,8 Millionen Euro, die aus dem Haushalt isoliert und gesondert betrachtet werden.

Zwar schlagen höhere Gewinnausschüttungen bei den Kreiswerken und der EWV positiv zu Buche, doch sind sie mit 59.000 und 95.000 Euro gering im Vergleich zu der ausgebliebenen Gewinnausschüttung des Sparkassenzweckverbands in Höhe von 800.000 Euro. Auf sie muss der Kreis verzichten, da das Jahresergebnis 2020 der Kreissparkasse diese Ausschüttung nicht zulässt. Auch hatte Goertz mit einer Gewinnausschüttung des Kreiswasserwerks in Höhen vom 1,83 Millionen Euro gerechnet. Tatsächlich gab es aber nur 1,4 Millionen Euro. Das Kreiswasserwerk muss steigende Instandhaltungsaufwendungen für das Leitungsnetz aufbringen, wodurch zum einen der Gewinn geschmälert wurde und sich zum anderen das Kreiswasserwerk zum 1. Januar zu einer „moderaten Preisanpassung“ veranlasst sah, wie Goertz mitteilte.

Diese ist kein Grund für eine Änderung am Etatentwurf für 2022. Er soll, so die Ansicht im Finanzausschuss, am 25. Januar im Kreisausschuss und am 8. Februar im Kreistag beraten werden.