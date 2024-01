Fake-SMS im Kreis Heinsberg Mann gibt Bankdaten heraus - vierstelliger Betrag abgebucht

(RP) Immer wieder schlagen im Kreis Heinsberg Betrüger zu, die mit gefälschten Handynachrichten oder am Telefon ihre Opfer davon überzeugen, Geld an vermeintliche Verwandte oder bekannte Institutionen überweisen. In der vergangenen Woche ist nun ein Mann von Übach-Palenberg Opfer eines solchen Betrügers geworden. Wie die Polizei mitteilte, erhielt der Mann eine SMS, in der er aufgefordert wurde, die App seiner Bank zu erneuern. Hierfür öffnete er einen beigefügten Link und kam auf eine Webseite, die der Seite seiner Hausbank sehr ähnlich war. Auf dieser Seite wurde der Übach-Palenberger dann aufgefordert, einen QR-Code einzuscannen und im Anschluss seinen persönlichen Pin-Code einzugeben. Dieser Aufforderung kam er auch nach.