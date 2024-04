Betrug am Telefon „Viele Menschen sind zu naiv“

Eine andere Frau hatte einen Anruf erhalten, dass ihre Tochter einen Unfall verursacht haben soll. Zufälligerweise hatte sie kurz vorher noch mit der echten Tochter gesprochen, die auch gerade ins Auto steigen wollte. Weil der älteren Frau das aber etwas merkwürdig vorkam, behauptete sie, ihre Tochter lebe in der Schweiz. Als am anderen Ende der Leitung dann jemand mit Schweizer Akzent sprach, hatte sie Gewissheit, dass es sich um einen Betrugsversuch handle und legte auf. Der Schock aber dauerte einen Moment länger an.