AOK-Jahresbericht : Vermehrt psychische Diagnosen

Kreis Heinsberg Die AOK bilanziert den Krankenstand der versicherungspflichtigen Beschäftigten im Kreis Heinsberg. Er ist 2018 geringfügig gestiegen. Die Grippewelle und zunehmende psychische Belastungen sind Gründe für den Anstieg.

In jedem Jahr legt das Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF GmbH), 100-prozentige Tochter der AOK Rheinland/Hamburg, eine statistische Auswertung des Krankenstandes der AOK-Mitglieder vor. Für den Kreis Heinsberg erläuterte Gregor Mertens, stellvertretender BGF-Institutsleiter, jetzt in Anwesenheit von AOK-Regionaldirektor Heinz Frohn und den Leitern der Regionalstellen Heinsberg und Erkelenz, Frank Schröder und Georg Langerbeins, die Ergebnisse.

Das Gesamtfazit zur statistischen Zahlenflut mutet zwar eher unspektakulär an, aber es lohnt sich im Detail genauer hinzusehen. So ist im Vergleich zu 2017 der Gesamtkrankenstand der rund 31.500 der AOK-versicherungspflichtig Beschäftigten in den Unternehmen des Kreises Heinsberg geringfügig gestiegen: von 5,85 Prozent im Jahr 2017 auf 5,98 Prozent, und liegt damit über dem rheinlandweiten Durchschnittswert von 5,73 Prozent.