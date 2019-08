Spektakuläre Modenschau im Begas Haus Heinsberg-Oberbruch : Modegeschichte des 20. Jahrhunderts

Heinsberg Eine Modenschau im Rahmen einer Ausstellung im Begas Haus soll die Rolle der so genannten „Neuen Frau“ im 20. Jahrhundert verdeutlichen. Die vorgeführten Kleider repräsentieren die Bandbreite der vergangenen Jahrzehnte.

Die Modenschau und die dabei präsentierten Kleider verdeutlichen die Rolle der „Neuen Frau“ im 20. Jahrhundert, in einer sich rapide verändernden Gesellschaft. Gleichzeitig sind in den Kleidern die damals bei Glanzstoff neu entwickelten und industriell gefertigten Produkte wie Rayon, Perlon und Diolen verarbeitet. Diese Textilinnovationen veränderten und prägten durch Vielfalt, Qualität und günstigen Preis insbesondere die Damenmode des 20. Jahrhunderts.

Die Wiederholung gibt es in zweifacher Aufführung, am 22. September, diesmal in einer Produktionshalle bei der Villa Glanzstoff in Heinsberg-Oberbruch. Die erste Modenschau ist um 14 Uhr, Einlass ist um 13 Uhr mit einem Sektempfang in der „Villa Glanzstoff“, Boos-Fremery-Straße 63, mit Gelegenheit zur Besichtigung. Anschließend erfolgt ein kurzer Fußweg zur Produktionshalle und der Modenschau.