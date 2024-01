Auch im Kreis Heinsberg Befragungen für den Mikrozensus beginnen

(RP) Wenn in den kommenden Wochen in Haushalten des Kreises Heinsberg das Telefon klingelt und jemand im Nahmen des Statistischen Landesamtes nach privaten Informationen fragt, dann wird das wohl mit rechten Dingen zugehen: Der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen befragt in diesem Jahr rund 80.000 Haushalte im Land für den Mikrozensus.