Baustelle in Dremmen Verkehr Richtung Heinsberg muss wochenlang umgeleitet werden

(RP) Die Gladbacher Straße in Dremmen (K5), die als wichtige Verbindungsstraße auch zahlreiche Menschen aus dem Erkelenzer Land täglich nutzen, wird in den kommenden Wochen auf Höhe der Straße Am Weidenhof umgebaut. Wie der Kreis Heinsberg mitteilt, wird ab Montag, 4. September, an der Kreuzung ein Kreisverkehr errichtet: „Ein Kreisverkehr erhöht an dieser Stelle die Sicherheit des Verkehrs und fördert einen flüssigen Verkehrsfluss.“