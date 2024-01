Nach viralem Video aus dem Kreis Heinsberg Bauernwut trifft den falschen Betrieb

Als er am Montagmorgen nicht zu seiner Firma kam und auch seine Mitarbeiter durch die Bauernproteste im Stau standen, war Heinz Jaeger sauer. So sauer, dass er einen der Landwirte zur Rede stellen wollte. In seiner Erregung wählte er Worte, die ihm später auf die Füße fallen sollten. So bezeichnete er die Landwirte unter anderem als „Idioten“ und „dummes Bauernpack“. Einen Tag später bereut Heinz Jaeger diese Wortwahl. „Da sind die Nerven mit mir durchgegangen“, sagt er. An seiner generellen Kritik gegen den Protest der Landwirte hält er allerdings fest. „Die Bauern erpressen jetzt alle Leute, die sonst ihre Waren kaufen sollen“, sagt er. Die Zeit sei für viele Branchen nicht einfach, da müssten sich jetzt auch die Landwirte mal beteiligen.