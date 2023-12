Projekt aus dem Kreis Heinsberg „Bank gegen Ausgrenzung“ jetzt auch im Bundestag

„Als vor drei Jahren die Lebenshilfe Heinsberg die Idee einer Aktions-Bank mit fehlender Sitzfläche entwarf, ahnte niemand, wie sich das Projekt weiterentwickeln wird“, teilt die Lebenshilfe mit. Die „Bank gegen Ausgrenzung“ steht heute nicht nur in zahlreichen Parks und an öffentlichen Orten wie Schulen oder vor Rathäusern in Deutschland. In Ruanda, in der Nähe des Mont St. Michel, mitten Kiew oder auch in Thessaloniki wurde die Aktionsbank mit Gravur in jeweiliger Landessprache bereits aufgestellt.