An niederländischer Grenze Schwangere bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Kreis Heinsberg · Ein 40-Jähriger ist am Sonntag auf der B56 mehrmals in den Gegenverkehr geraten und schließlich frontal in ein belgisches Taxi gefahren. Eine 24-Jährige, die im Taxi saß, schwebt in Lebensgefahr.

28.08.2023, 10:35 Uhr

Auf der Bundsstraße 56 kam es am Sonntag zu dem folgenschweren Unfall. Foto: Uwe Heldens