Azubis im Erkelenzer Land : So ist die Lage auf dem Ausbildungsmarkt

Der Krieg in der Ukraine könnte gravierende Folgen für das Handwerk haben. Foto: dpa/Oliver Berg

Kreis Heinsberg Der Kreis Heinsberg verzeichnet erstmals mehr Ausbildungsplätze als Bewerber. Es gibt einen starken Anstieg der gemeldeten Stellen. Die Agentur für Arbeit kennt die Gründe dafür.

Ulrich Käser, Leiter der Agentur für Arbeit Aachen-Düren, die auch für den Kreis Heinsberg zuständig ist, hat bei der Vorstellung der Halbjahresbilanz auf dem Ausbildungsmarkt von einer „Phase der Veränderung“ gesprochen, in der man sich befinde. Dafür seien in erster Linie zwei Faktoren verantwortlich. Da ist zum einen die demografische Entwicklung, denn seit 2017 ist die Zahl der Bewerber um etwa 900 zurückgegangen. Ein anderer Punkt ist die Tatsache, dass viele junge Menschen keine Ausbildung mehr anstreben, sondern lieber an die Universität gehen. Diesen Trend zu durchbrechen, sei nicht einfach.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Bewerber erneut zurückgegangen. Dafür stieg allerdings die Zahl der gemeldeten Ausbildungsplätze, so dass auf einen Bewerber derzeit 1,12 Stellen kommen. Im Kreis Heinsberg, so führt Käser aus, sei der Ausbildungsmarkt recht schwankend. Während 2020 noch 1252 Stellen gemeldet wurden, waren es im Vorjahr rund 200 weniger. Nun ist die Zahl wieder auf 1256 gestiegen. Ein Grund dafür seien die vielen Kleinbetriebe im Kreis Heinsberg, die zwar generell ausbilden, dies aber nicht in jedem Jahr anbieten können. Dem Gegenüber steht eine Zahl von 1240 Bewerbern, so dass es im Kreis erstmals in den vergangenen Jahren mehr Stellen als Bewerber gibt. 19,5 Prozent mehr Stellen im Vergleich zum Vorjahr bedeute im landesweiten Vergleich Rang sieben.

Dass die Zahl der Bewerber in den vergangenen Jahren immer mehr zurückgegangen ist, sei nicht ausschließlich auf die Pandemie zurückzuführen. Der Trend hatte sich bereits vorher abgezeichnet. Der Blick auf den Vergleich Bewerber-Ausbildungsstellen sieht dieses Jahr also sehr ausgeglichen aus. Nicht so der Blick auf die unbesetzten Stellen und die noch unversorgten Bewerber. Auch die Zahl der unversorgten Bewerber ist stetig zurückgegangen, 724 junge Frauen und Männer sind noch ohne Ausbildungsplatz im Kreis. Der Zahl gegenüber stehen 875 unbesetzte Lehrstellen.