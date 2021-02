Angebot für Jugendliche im Erkelenzer Land : Azubi-Speed-Dating per Telefon und Videochat

Erkelenzer Land Wer einen Ausbildungsplatz sucht, der kann jetzt bei einer besonderen Veranstaltung der Arbeitsagentur mitmachen. Jugendliche lernen dabei Ausbildungsbetriebe corona-konform auf Distanz kennen.

Was wird geboten? Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz suchen, können sich unabhängig von schriftlichen Bewerbungen in jeweils zehnminütigen Gesprächen regionalen Ausbildungsbetrieben vorstellen. Es gibt keinen persönlchen Kontakt, die Gespräche laufen entweder telefonisch oder per Videochat.

Wie melde ich mich an? Bewerber, die an dem Azubi-Speed-Dating teilnehmen möchten, müssen sich vorab über die Website anmelden. Michael Arth informiert telefonisch unter 0241 4460-218 oder per E-Mail an michael.arth@aachen.ihk.de.