Awo-Beratungsstelle berichtet : Pandemie erfordert mehr Hilfe im Kreis Heinsberg

Erkelenzer Land Die Beratungsstelle der Awo legt den Jahresbericht 2021 vor. 383 Familien ließen sich helfen. Die Auswirkungen der Pandemie führten zu erheblichen Belastungen, erklärt die Leiterin Christina Kefalidis.

383 Familien nahmen 2021 die Hilfe in Anspruch. Das Thema Belastungen durch familiäre Konflikte und pädagogische Überforderung stand im Mittelpunkt der Beratungen. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten Entwicklungsauffälligkeiten, seelische Probleme und Konflikte im Sozialverhalten junger Menschen. Die Nachfrage nach Unterstützung und Hilfe war in 2021 stärker denn je.

„Vernetzung wird immer wichtiger“, erklärt Christina Kefalidis. Die Erziehungsberatungsstelle kooperiert mit Institutionen wie Frühfördereinrichtungen, Kinderärzten, Schulen und Kindergärten. „Unsere Beratungsstelle verfügt über keine Warteliste! Dies ist das Alleinstellungsmerkmal der Beratungsstelle“, so Kefalidis. „Wir verfolgen die Philosophie, dass weder Erwachsene, noch Kinder auf eine Warteliste gehören. Insbesondere dann nicht, wenn es im Leben ein Problem gibt und man keine Lösung findet. Unserem Motto gemäß: ,Lösungen lauern überall‘ beginnt die Beratung sofort, spätestens innerhalb von zwei Wochen. Im Gegensatz zu den Vorjahren notiert die Beratungsstelle in der Altersgruppe zwischen 12 bis unter 14 Jahren einen Unterschied in den Fallzahlen. Eltern von Mädchen suchten fast doppelt so oft die Beratungsstelle auf.