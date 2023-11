Großprojekt im Kreis Heinsberg Neue Pflegeschule in altem Schwimmbad

Derzeit investiere NRW 350 Millionen Euro in die Modernisierung der Ausbildung in der Pflege und im Gesundheitswesen, darunter auch die zwei Millionen, die in den Kreis Heinsberg geflossen sind. „Schulen müssen hell und freundlich sein, so wie hier. Sie dürfen nicht den alten Charme der 50er Jahre haben und in der letzten Ecke der Stadt stehen, das ist für mich keine Wertschätzung“, meinte Laumann. Sein Ziel sei zudem, in NRW eine „starke Pflegekammer“ aufzubauen, wie es sie auch in anderen Sektoren des Gesundheitswesens gibt.