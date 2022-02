ÖPNV im Erkelenzer Land : AVV plant bessere Tarifauskunft

Erkelenzer Land Bei Fahrten mit dem ÖPNV über Verbundgrenzen hinweg müssen Kunden oft länger recherchieren, um die Kosten zu ermitteln. Hier will der AVV nun Abhilfe schaffen.

Deshalb werden jetzt die bestehenden Auskunftssysteme in den drei Deutschen Braunkohleregionen – Lausitzer, Mitteldeutsches und Rheinisches Revier – ergänzend zu den Fahrplaninformationen um regionale und nationale Tarifinformationen ergänzt – so auch in Erkelenz. Seit Januar 2022 wird dies mit Verbunden und Dienstleistern in den entsprechenden Regionen umgesetzt, teilt der AVV mit.