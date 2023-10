Autoaufbruch-Serie im Kreis Heinsberg Zeuge beobachtet Täter mit niederländischem Auto

(RP) Im Kreis Heinsberg hat es in den vergangenen Tagen eine ganze Reihe von Autoaufbrüchen gegeben. Bei einem Fall sind Täter nun von einem Zeugen beobachtet worden, der detaillierte Angaben machen konnte. Demnach bemerkte der Mann am Montag gegen 11.25 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in Oberbruch zwei Männer, die die Seitenscheibe eines Autos einschlugen. Anschließend suchten sie im Innenraum des Fahrzeugs nach Wertgegenständen und flüchteten dann mit einem grauen BMW mit niederländischen Kennzeichen, in dem ein weiterer Täter wartete. Einer der Männer war etwa 1,85 Meter groß, etwa 20 Jahre alt und hatte eine schmale Statur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen. Vor dem Gesicht trug er eine Art Bandana in dunkler Farbe. Der zweite Täter war ähnlich groß und alt, hatte ebenfalls eine schmale Statur und war mit einer olivgrünen Sweatshirt-Jacke bekleidet. Er trug ebenfalls etwas vor dem Gesicht und hatte die Kapuze seiner Jacke übergezogen. Der Fahrer des Pkw trug eine graue Kappe und vermutlich eine Sonnenbrille.