Autoknacker im Kreis Heinsberg Diebe erneut auf Parkplatz beobachtet

Im Kreis Heinsberg sind weiterhin Diebe unterwegs, die in Autos einsteigen und Gegenstände stehlen. Nachdem bereits am Montag ein Zeuge zwei Männer beobachtet hat, die auf einem Rewe-Parkplatz in Oberbruch eine Autoscheibe einschlugen, haben nun erneut Zeugen zwei Männer gesehen – diesmal auf dem Rewe-Parkplatz auf der Industriestraße in Heinsberg. Möglicherweise waren es die gleichen Täter. Zeugen beobachteten, wie die Männer auf dem Parkplatz die Handgriffe mehrerer geparktes Autos ausprobierten und sich auch in verschiedene Wagen hineinsetzten. Daraufhin verständigten sie die Polizei. Die Beamten konnten einen der Männer, einen 28-jährigen Mann aus Heinsberg, antreffen und kontrollieren. Der zweite Täter hatte sich bereits entfernt. Er wirkte südländisch, war etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und schlank. Er hatte kurze schwarze Haare und war mit einem blauen Hemd, einer hellgrauen Hose sowie schwarz-weißen Sneakern bekleidet. Bei sich trug er einen Rucksack sowie eine schwarze Daunenjacke. Die Polizisten nahmen eine Anzeige auf.