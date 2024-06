Ausstellung im Horster Hof Alltägliche Materialien künstlerisch inszeniert

„Ich habe etwas gesucht, mit dem ich die Bleistiftlinie in den Raum bringen konnte“, erklärt sie den Schritt vom Papier zum Objekt und der Installation im Raum. Es sind Experimente mit dem Material, das sie in neuen Zusammenhang bringt. Brigitte Dams macht Vernetzungen und Verbindungen sichtbar, in Dingen, die ganz neu entstehen. Die Ausstellung ist an den Wochenenden bis zum 7. Juli (samstags 11 bis 17 Uhr, sonntags 15 bis 18 Uhr) geöffnet.