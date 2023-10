Aus aller Welt Ausgezeichnete Katzen im Kreis Heinsberg

Höhepunkt der Ausstellung in Oberbruch sind die Sondershows, bei denen die Katzen in verschiedenen Kategorien bewertet werden und Titel gewinnen können. Yvonne Bonse erklärt, dass solche Katzenausstellungen vereinfacht als „Schönheitswettbewerbe“ bezeichnet werden können – besonders gut gewachsene und gepflegte Exemplare können mit der Zeit sogar den Titel „Worldchampion“ erhalten. Präsidentin der World Cat Federation (WCF), Anneliese Hackmann, ist eine der Internationalen WCF-Richterinnen, die an diesem Wochenende die Tiere bewerten. Sie besucht Katzenausstellungen auf der ganzen Welt, besonders gefragt seien solche Ausstellungen mittlerweile in Asien. Lange Reisen nach China und Indien seien dabei keine Ausnahmen.