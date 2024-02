Auftakt im Mordprozess Dorota „Ich habe sie umgebracht, aber ich bin kein Mörder“

„Ich bin für den Tod meiner Frau verantwortlich. Ich habe sie umgebracht, aber ich bin kein Mörder.“ Das soll Manfred G. nach seiner Festnahme im vergangenen Spätsommer gesagt haben, als er zum Haftrichter gefahren wurde. Wenn er von „meiner Frau“ spricht, ist damit Dorota G. gemeint, die am späten Abend des 18. Oktober 2016 unter mysteriösen Umständen aus dem gemeinsamen Haus an der Annastraße in Süsterseel (Kreis Heinsberg) verschwand – Ermittler fanden ihre Leiche erst im vergangenen August in einem Schuppen in Geilenkirchen-Gillrath.