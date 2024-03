Auch im Kreis Heinsberg Zoll nimmt Baustellen ins Visier

In insgesamt neun Fällen leiteten die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Strafverfahren wegen illegalen Aufenthalts ein und informierten die zuständigen Ausländerbehörden. Zudem eröffneten sie zwei Strafverfahren gegen Arbeitgeber wegen Beihilfe zum illegalen Aufenthalt. In einem Fall leiteten sie gegen einen Arbeitgeber ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Vorenthaltens und der Veruntreuung von Arbeitsentgelt ein. Da nicht alle Sachverhalte vor Ort geklärt werden konnten, schließen sich im Nachgang weitere Prüfungen und Ermittlungen an.