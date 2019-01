Kreis Heinsberg : Archäologische Zeitreise

Kreis Heinsberg Im Januar startet bei der Volkshochschule des Kreises Heinsberg eine Zeitreise von der Altsteinzeit bis zur Gegenwart – der Kursus „Einführung in die Archäologie“ gibt Einblicke in eine faszinierende Wissenschaft. Der Archäologe und Wissenschaftsautor Markus Westphal präsentiert internationale und regionale Meilensteine sowie die neuesten Forschungsergebnisse der Archäologie.

Daneben gibt es Einblicke in die theoretischen und praktischen Grundlagen wie Prospektions-, Ausgrabungs- und Datierungsmethoden. Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2018 bietet der deutschlandweit einmalige Volkshochschulkursus erneut eine Zeitreise zu den Wurzeln der Menschheit an. „Er richtet sich an alle Archäologie-Interessierte, besonders aber an Heimatforscher, Leute die ein archäologisches Ehrenamt anstreben oder Menschen, die Archäologie studieren möchten“, sagt Westphal. Die Teilnehmer können dabei vom Wissen des 56-jährigen Kursleiters profitieren, der bei zahlreichen Ausgrabungen im In- und Ausland, darunter Sudan und Nepal, als wissenschaftlicher Leiter und Mitarbeiter tätig war. Die Bandbreite des vierteiligen Kurses reicht von der ersten Werkzeugherstellung in der Altsteinzeit bis zu den Relikten des Kalten Krieges im 20. Jahrhundert.

Im ersten Teil spannt sich der zeitliche Bogen vom Entstehen des Menschen in Afrika bis zu den ersten Bauern und Viehzüchtern in Mitteleuropa vor rund 7300 Jahren. Dabei treten spannende Fragen zutage: Wie kamen der Homo sapiens und seine Vorfahren mit den stetig wechselnden Klima- und Umweltverhältnissen des Eiszeitalters zurecht? Wer stellte schon in der Altsteinzeit Musikinstrumente und Kunst her? Und wie gelang vor mehr als 10.000 Jahren die Domestizierung des Wolfes zum Hund? „Bei der Auswahl der Themen richte ich mich gerne auch nach der Resonanz und den Vorschlägen der Teilnehmer“, erklärt Westphal, der seit 2001 als Buchautor und freier Mitarbeiter für Zeitungen und Zeitschriften sowie für den Heimatkalender des Kreises Heinsberg schreibt.



Der erste Kursteil beginnt am 14. Januar und findet neun Mal montags ab 19 Uhr im Volkshochschulgebäude an der Westpromenade 9 in Heinsberg statt. Wegen der begrenzten Platzzahl wird eine Anmeldung mit Anmeldekarte der VHS oder über deren Internetseite www.vhs-kreis-heinsberg empfohlen.

(RP)