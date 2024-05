Arbeitsmarktzahlen im Kreis Heinsberg Zahl der Arbeitslosen steigt

„Nach drei Jahren steigt die Arbeitslosigkeit erstmals wieder auf über 42.500 Personen in unserer Region. Auch wenn sich durch diesen Anstieg die Frühjahrsbelebung nicht weiter fortsetzt wie eigentlich für einen April typisch, sehen wir auch positive Effekte. Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit ist es erneut mehr Menschen gelungen, eine neue Beschäftigung aufzunehmen. Das ist ein leicht positives Signal“, so Ulrich Käser, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Aachen-Düren. „Besonders im Bereich der Jobcenter in der StädteRegion Aachen und im Kreis Heinsberg erhöht sich die Arbeitslosigkeit in diesem Monat. Einen wesentlichen Einfluss darauf hat das Ende von Integrationskursen und Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch geflüchtete Menschen aus anderen Ländern beenden diese aktuell und suchen nun einen ersten Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt. Diese Menschen brauchen jetzt eine Chance. Ich rufe Unternehmen deshalb dazu auf: Nutzen Sie das Potenzial dieser Menschen, wenn sie Beschäftigte suchen“, ergänzt Ulrich Käser.