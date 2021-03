Erkelenzer Land : Arbeitsmarkt reagiert robust auf Lockdown

Zurzeit werden im Kreis Heinsberg am häufigsten Mitarbeiter in den Branchen Produktion (1776), Gesundheit und Soziales (1490) sowie Verkehr und Logistik (1250) gesucht (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Erkelenzer Land Die Arbeitslosigkeit im Erkelenzer Land ist im Februar leicht gestiegen. Nach Einschätzung des Agenturchefs sei der Anstieg in Anbetracht der Umstände allerdings im Rahmen geblieben.

Die Arbeitslosigkeit im Bereich des Geschäftsstellenbezirks Erkelenz ist von Januar auf Februar um 52 auf 3591 Personen gestiegen. Das waren 578 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote im Erkelenzer Land lag damit im Februar bei 5,9 Prozent (Januar: 5,8 Prozent). Im Gesamtbereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren bleibt die Quote im Februar stabil bei 7,5 Prozent.

Insgesamt hat der Arbeitsmarkt in der Region im Februar robust auf den erneuten Lockdown und die Auswirkungen der Corona-Pandemie reagiert. Das sagte Ulrich Käser, Leiter der Arbeitsagentur Aachen-Düren, bei der Vorstellung der Arbeitsmarktdaten für den Monat Februar. „Im Februar 2020 war der Anstieg mit 278 Personen höher als in diesem Jahr. Knapp 6000 Menschen sind aber aktuell mehr von Arbeitslosigkeit betroffen als im Vorjahr“, erklärte Käser. Erfreulich sei, dass es wieder mehr Menschen in der Region gelungen ist, eine neue Arbeit aufzunehmen und gleichzeitig weniger Menschen arbeitslos geworden sind als im Januar. Im Zuständigkeitsbereich der Agentur für Arbeit Aachen-Düren (Arbeitslosenversicherung) reduzierte sich die Arbeitslosigkeit um 3,2 Prozent, wohingegen sie im Zuständigkeitsbereich der Jobcenter (Grundsicherung) im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Prozent ansteigt.